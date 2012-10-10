Torcé-Viviers-en-Charnie

Rallye vélo des 2 collines

Place de la Mairie Torcé-Viviers-en-Charnie Mayenne

Tarif : 10 – 10 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:45:00

fin : 2026-06-14 13:00:00

Date(s) :

2026-06-14

On pédale. On relève des défis.

Ouvert à tous, ce rallye invite les participants à parcourir les petites routes de la commune tout en répondant à différentes questions et énigmes au fil du trajet.

De nombreux lots ainsi que des lots de consolation récompenseront les équipes.

Les départs seront de 8h 45 à 10h, pour une fin de rallye prévue à 13h;

Deux formules d’inscription sont proposées.

10 € sur réservation, 12 € sur place.

Un pique nique commun est également proposé à tous, participants et autres, à l’issue de cette matinée , chacun apportant son panier,( tables et chaises fournies)

Une belle occasion de partager un moment sportif et familial dans une ambiance chaleureuse et ludique.

Organisé par Fabrik d’I.D. .

Place de la Mairie Torcé-Viviers-en-Charnie 53270 Mayenne Pays de la Loire +33 6 37 16 93 91 monrochard@wanadoo.fr

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English :

We pedal. We take on challenges.

L’événement Rallye vélo des 2 collines Torcé-Viviers-en-Charnie a été mis à jour le 2026-05-24 par Office de Tourisme de Sainte-Suzanne Les Coëvrons