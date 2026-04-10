Des histoires à écouter Bibliothèque Maurepas Rennes
Des histoires à écouter Bibliothèque Maurepas Rennes samedi 16 mai 2026.
Des histoires à écouter Bibliothèque Maurepas Rennes Samedi 16 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine
Lectures à partir de 3 ans
Lectures pour les enfants, par les bibliothécaires
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-16T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-16T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.maurepas@ville-rennes.fr 02 23 62 26 38
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