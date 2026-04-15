Des histoires à écouter, Bibliothèque Maurepas, Rennes
Des histoires à écouter, Bibliothèque Maurepas, Rennes samedi 16 mai 2026.
Des histoires à écouter Samedi 16 mai, 17h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T17:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T17:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00
Lectures pour les enfants, par les bibliothécaires
Bibliothèque Maurepas 32, rue de la Marbaudais 35000 Rennes Rennes 35700 Maurepas – Patton Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 38 http://bibliotheques.rennes.fr
Lectures à partir de 3 ans lectures
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