Des histoires à écouter, Bibliothèque Maurepas, Rennes

Des histoires à écouter Samedi 16 mai, 17h00 Bibliothèque Maurepas Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T17:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T17:00:00+02:00 – 2026-05-16T17:30:00+02:00

Lectures pour les enfants, par les bibliothécaires

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Lectures à partir de 3 ans lectures

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