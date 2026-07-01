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Des histoires plein les paniers ! Médiathèque Les trésors de tolente Plouguerneau

jeudi 16 juillet 2026 · Médiathèque Les trésors de tolente · Plouguerneau

Informations pratiques

Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
jeudi 16 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Les trésors de tolente
Adresse
5 Rue du Colombier
Ville
29880 Plouguerneau
Département
Finistère
Tarif

Plouguerneau

Des histoires plein les paniers !

Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 10:00:00
fin : 2026-07-16 12:00:00

Date(s) :
2026-07-16

Faites une pause enchantée au marché de la place de l’Europe !

L’équipe de la médiathèque Les Trésors de Tolente propose aux petits curieux un moment d’histoires et d’aventures autour du thème Nos petits et grands héros .

Entre lectures, imagination et découvertes, petits et grands pourront partager un agréable moment en famille au cœur du marché.

Cet événement est proposé dans le cadre de la manifestation nationale Partir en Livre.   .

Médiathèque Les trésors de tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75 

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English :

L’événement Des histoires plein les paniers ! Plouguerneau a été mis à jour le 2026-07-07 par OT PAYS DES ABERS

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