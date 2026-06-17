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Des histoires pleins les fils Longchamps

Des histoires pleins les fils Longchamps lundi 6 juillet 2026.

Adresse : 93 Rue de la Mairie

Ville : 27150 Longchamps

Département : Eure

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : jeudi 9 juillet 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Longchamps

Des histoires pleins les fils

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-06 14:30:00
fin : 2026-07-09 16:30:00

Date(s) :
2026-07-06

Atelier couture à la main avec Vally.

Pour adultes et adolescents.   .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11  bib.longchamps@gmail.com

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English : Des histoires pleins les fils

L’événement Des histoires pleins les fils Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme

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