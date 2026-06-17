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L’heure du conte Longchamps

L’heure du conte Longchamps mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 93 Rue de la Mairie

Ville : 27150 Longchamps

Département : Eure

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 10:30:00

Tarif :

Longchamps

L’heure du conte

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01 11:30:00

Date(s) :
2026-07-01

Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter… place à l’imaginaire. Un bénévole vous invite à partager une heure de contes pleins de douceurs, pour rêver, découvrir et s’évader au fil des histoires.

À partir de 3 ans.   .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11  bib.longchamps@gmail.com

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English : L’heure du conte

L’événement L’heure du conte Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme

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