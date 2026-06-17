L’heure du conte Longchamps
L’heure du conte Longchamps mercredi 1 juillet 2026.
Longchamps
L’heure du conte
93 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 10:30:00
fin : 2026-07-01 11:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter… place à l’imaginaire. Un bénévole vous invite à partager une heure de contes pleins de douceurs, pour rêver, découvrir et s’évader au fil des histoires.
À partir de 3 ans. .
93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 2 55 05 02 11 bib.longchamps@gmail.com
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English : L’heure du conte
L’événement L’heure du conte Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme
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