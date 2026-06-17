Longchamps

Fête des vacances

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 09:00:00

fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :

2026-07-01

Au programme

– Atelier créatif,

– Heure du conte,

– Jeux de société,

– Jeux d’extérieur,

– Pique-nique partagé. .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com

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English : Fête des vacances

L’événement Fête des vacances Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme