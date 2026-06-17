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Fête des vacances Longchamps

Fête des vacances Longchamps mercredi 1 juillet 2026.

Adresse : 93 Rue de la Mairie

Ville : 27150 Longchamps

Département : Eure

Début : mercredi 1 juillet 2026

Fin : mercredi 1 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Longchamps

Fête des vacances

93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00

Date(s) :
2026-07-01

Au programme
– Atelier créatif,
– Heure du conte,
– Jeux de société,
– Jeux d’extérieur,
– Pique-nique partagé.   .

93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97  27150csc@gmail.com

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English : Fête des vacances

L’événement Fête des vacances Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme

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