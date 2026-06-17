Fête des vacances Longchamps
Fête des vacances Longchamps mercredi 1 juillet 2026.
Longchamps
Fête des vacances
93 Rue de la Mairie Longchamps Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 17:00:00
Date(s) :
2026-07-01
Au programme
– Atelier créatif,
– Heure du conte,
– Jeux de société,
– Jeux d’extérieur,
– Pique-nique partagé. .
93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97 27150csc@gmail.com
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English : Fête des vacances
L’événement Fête des vacances Longchamps a été mis à jour le 2026-06-17 par Vexin Normand Tourisme
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