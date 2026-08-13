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AGENDA · Montpellier

DES JEUX POUR LES BÉBÉS Montpellier

mercredi 9 décembre 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
mercredi 9 décembre 2026
Fin
mercredi 9 décembre 2026
Adresse
Médiathèque
Ville
34080 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

DES JEUX POUR LES BÉBÉS

Médiathèque Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09
fin : 2026-12-09

Date(s) :
2026-12-09

Une ludothèque pour les tout-petits !
Venez vous amuser avec votre enfant dans un espace de jeux spécialement conçu pour les bébés. Plaisir et découvertes seront au rendez-vous.

Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation)   .

Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60 

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English : DES JEUX POUR LES BÉBÉS

A toy library for toddlers!

L’événement DES JEUX POUR LES BÉBÉS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES

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