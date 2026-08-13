DES JEUX POUR LES BÉBÉS Montpellier
mercredi 9 décembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DES JEUX POUR LES BÉBÉS
Médiathèque Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Une ludothèque pour les tout-petits !
Venez vous amuser avec votre enfant dans un espace de jeux spécialement conçu pour les bébés. Plaisir et découvertes seront au rendez-vous.
Sur inscription (à partir du 15 du mois précédant l’animation) .
Médiathèque Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English : DES JEUX POUR LES BÉBÉS
A toy library for toddlers!
L’événement DES JEUX POUR LES BÉBÉS Montpellier a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 PIERRESVIVES
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