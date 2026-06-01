Des livres sous les arbres !, Parc de la Noé Mitrie, Nantes

Des livres sous les arbres ! Jeudi 9 juillet, 15h30 Parc de la Noé Mitrie Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T15:30:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Fin : 2026-07-09T15:30:00+02:00 – 2026-07-09T16:30:00+02:00

Sous les arbres du parc de la Noé Mitrie, nous nous laisserons bercer par les histoires de Julie, bibliothécaire de la Manu. Des histoires pour les petit.e.s et grand.e.s !

Rendez-vous à la pataugeoire du parc.

Réservation conseillée au 02 40 48 71 46 ou sur notre portable au 07 83 27 64 28

Parc de la Noé Mitrie Boulevard de Doulon, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 48 71 46 »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 83 27 64 28 »}]

Une pause lecture avec la bibliothèque de la Manu. livres bibliothèque