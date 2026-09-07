Des livres, un thé en folie, Bibliothèque municipale de La Ferté-Saint-Aubin, La Ferté-Saint-Aubin
vendredi 2 octobre 2026 · Bibliothèque municipale de La Ferté-Saint-Aubin · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
Des livres, un thé en folie Vendredi 2 octobre, 16h30 Bibliothèque municipale de La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T16:30:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Pour la neuvième saison, « Un livre, un thé », l’animation littéraire ET gourmande 100% made in La ferté, revient enchanter votre automne.
Retrouvez-nous pour cette exceptionnelle première rencontre dans le cadre de l’édition 2026 de « Biblis en folie » en partenariat avec le ministère de la Culture !
Bibliothèque municipale de La Ferté-Saint-Aubin 5 rue Aristide Briand 45240 La Ferté-Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 76 63 27 http://bibliotheque.lafertesaintaubin.fr
Biblis en folie 2026
©catherinepautigny
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