Loto La Ferté-Saint-Aubin
dimanche 13 septembre 2026 · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
La Ferté-Saint-Aubin
Loto
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-13
L’APE des Chêneries organise son tout premier LOTO !
Dimanche 13 septembre
Début des parties à 14h (ouverture des portes dès 12h)
Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin
L’APE des Chêneries organise son tout premier LOTO !
Dimanche 13 septembre
Début des parties à 14h (ouverture des portes dès 12h)
Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin
Venez partager un après-midi convivial en famille ou entre amis et tentez votre chance !
3 000 € de bons d’achats sont à gagner !
☕ Une buvette et des gourmandises seront proposées sur place pour régaler petits et grands.
En participant à cette première édition, vous soutenez les projets de l’École des Chêneries et contribuez à faire vivre les actions de l’APE au profit des enfants.
️ Tarifs
• 1 carton 4 €
• 3 cartons 10 €
• 6 cartons 16 €
• 12 cartons 25 €
Réservations à partir du 24 août
➡️ Par SMS uniquement au
06 16 65 84 89
06 33 88 13 08 .
Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 65 84 89
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Ch%EAneries PTA is hosting its very first BINGO night! ?
? Sunday, September 13
? Games start at 2:00 p.m. (doors open at 12:00 p.m.)
? Espace Madeleine Sologne ? La Ferté-Saint-Aubin
L’événement Loto La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-29 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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