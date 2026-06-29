Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Loto

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

L’APE des Chêneries organise son tout premier LOTO !

Dimanche 13 septembre

Début des parties à 14h (ouverture des portes dès 12h)

Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin

L’APE des Chêneries organise son tout premier LOTO !

Dimanche 13 septembre

Début des parties à 14h (ouverture des portes dès 12h)

Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin

Venez partager un après-midi convivial en famille ou entre amis et tentez votre chance !

3 000 € de bons d’achats sont à gagner !

☕ Une buvette et des gourmandises seront proposées sur place pour régaler petits et grands.

En participant à cette première édition, vous soutenez les projets de l’École des Chêneries et contribuez à faire vivre les actions de l’APE au profit des enfants.

️ Tarifs

• 1 carton 4 €

• 3 cartons 10 €

• 6 cartons 16 €

• 12 cartons 25 €

Réservations à partir du 24 août

➡️ Par SMS uniquement au

06 16 65 84 89

06 33 88 13 08 .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 65 84 89

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ch%EAneries PTA is hosting its very first BINGO night! ?

? Sunday, September 13

? Games start at 2:00 p.m. (doors open at 12:00 p.m.)

? Espace Madeleine Sologne ? La Ferté-Saint-Aubin

L’événement Loto La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-29 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN