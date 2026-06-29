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AGENDA · La Ferté-Saint-Aubin

Loto La Ferté-Saint-Aubin

dimanche 13 septembre 2026 · La Ferté-Saint-Aubin

Loto La Ferté-Saint-Aubin

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Adresse
Place de la Gare
Ville
45240 La Ferté-Saint-Aubin
Département
Loiret
Tarif

La Ferté-Saint-Aubin

Loto

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13

Date(s) :
2026-09-13

L’APE des Chêneries organise son tout premier LOTO !
Dimanche 13 septembre
Début des parties à 14h (ouverture des portes dès 12h)
Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin
L’APE des Chêneries organise son tout premier LOTO !
Dimanche 13 septembre
Début des parties à 14h (ouverture des portes dès 12h)
Espace Madeleine Sologne La Ferté-Saint-Aubin
Venez partager un après-midi convivial en famille ou entre amis et tentez votre chance !
3 000 € de bons d’achats sont à gagner !
☕ Une buvette et des gourmandises seront proposées sur place pour régaler petits et grands.
En participant à cette première édition, vous soutenez les projets de l’École des Chêneries et contribuez à faire vivre les actions de l’APE au profit des enfants.
️ Tarifs
• 1 carton 4 €
• 3 cartons 10 €
• 6 cartons 16 €
• 12 cartons 25 €
Réservations à partir du 24 août
➡️ Par SMS uniquement au
06 16 65 84 89
06 33 88 13 08   .

Place de la Gare La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 16 65 84 89 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Ch%EAneries PTA is hosting its very first BINGO night! ?
? Sunday, September 13
? Games start at 2:00 p.m. (doors open at 12:00 p.m.)
? Espace Madeleine Sologne ? La Ferté-Saint-Aubin

L’événement Loto La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-06-29 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN

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