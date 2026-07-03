Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Matinée Zen • Matinée Wutao & Yin Yoga

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 12:00:00

Date(s) :

2026-08-18

Matinée Wutao & Yin Yoga pour adultes et ados à partir de 15 ans avec Christine Moutat et Elise Boissay

Matinée Wutao & Yin Yoga pour adultes et ados à partir de 15 ans avec Christine Moutat et Elise Boissay

Le Wutao est une pratique douce et respectueuse qui permet de retrouver ses propres mouvements innés à l’aide de l’activation respiratoire en assise dans son bassin. Le mouvement des bras s’impulse naturellement. Il existe 12 mouvements pratiqués debout, assis et au sol en accord avec le souffle.

Cette pratique sera suivie d’une séance de Hatha Yoga ave Elise, adaptée à tous les niveaux. .

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Morning Wutao & Yin Yoga Class for Adults and Teens Ages 15 and Up with Christine Moutat and Elise Boissay

L’événement Matinée Zen • Matinée Wutao & Yin Yoga La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN