Randonnée à cheval La Ferté-Saint-Aubin
dimanche 9 août 2026 · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
La Ferté-Saint-Aubin
Randonnée à cheval
Rue Léo Kanner La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : 45 – 45 – 75 EUR
45
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Envie de prendre un grand bol d’air, de partager un moment convivial et de découvrir les magnifiques chemins de Sologne ?
RANDONNÉE À CHEVAL DIMANCHE 9 AOÛT 2026 ☀️
Envie de prendre un grand bol d’air, de partager un moment convivial et de découvrir les magnifiques chemins de Sologne ?
Les Écuries WA Poney Club de Vinauger vous proposent une randonnée de 25 km, au cœur de la forêt, avec un passage par les Étangs de Ménestreau et le Domaine du Ciran. Une journée placée sous le signe de la nature, des chevaux et de la bonne humeur !
La randonnée sera encadrée par une Guide de Tourisme Équestre, afin de profiter de cette journée en toute sérénité et en toute sécurité.
Le midi pause pique-nique (à prévoir par vos soins) pour profiter pleinement de cette belle journée.
Ouvert à partir du Galop 2, à condition d’être bien à l’aise aux trois allures, notamment au galop.
Tarifs
Adh 45 .
Rue Léo Kanner La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 37 75 28 55
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English :
Want to get some fresh air, enjoy some quality time with friends, and explore the beautiful trails of Sologne? ?
L’événement Randonnée à cheval La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-12 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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