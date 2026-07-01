Matinées Zen • Ateliers Zen en famille La Ferté-Saint-Aubin
samedi 25 juillet 2026 · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
La Ferté-Saint-Aubin
Matinées Zen • Ateliers Zen en famille
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:30:00
fin : 2026-08-08 11:15:00
Date(s) :
2026-07-25 2026-08-08
Atelier Zen en famille avec Super Sabine
Une parenthèse magique et ludique pour les grands et petits enfants à partir de 3 ans. Yoga, lectures, relaxation, l’animation familiale roudoudou de votre été !
Samedi 25 juillet à 10h30 à 11h30 Atelier Zen en famille avec Super Sabine
Une parenthèse magique et ludique pour les grands et petits enfants à partir de 3 ans. Yoga, lectures, relaxation, l’animation familiale roudoudou de votre été !
Samedi 8 août de 10h30 à 11h30 Atelier Zen en famille avec Super Sabine
Un dernier atelier pour se ressourcer avec Sabine avant la fermeture estivale de la bibliothèque. Un rendez-vous à ne pas manquer . .
Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr
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English :
Family Zen Workshop with Super Sabine
A magical and fun break for adults and children ages 3 and up. Yoga, storytime, relaxation—a cozy family activity for your little ones!
L’événement Matinées Zen • Ateliers Zen en famille La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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