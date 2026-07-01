Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Matinées Zen • Ateliers Zen en famille

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:30:00

fin : 2026-08-08 11:15:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08

Atelier Zen en famille avec Super Sabine

Une parenthèse magique et ludique pour les grands et petits enfants à partir de 3 ans. Yoga, lectures, relaxation, l’animation familiale roudoudou de votre été !

Samedi 25 juillet à 10h30 à 11h30 Atelier Zen en famille avec Super Sabine

Une parenthèse magique et ludique pour les grands et petits enfants à partir de 3 ans. Yoga, lectures, relaxation, l’animation familiale roudoudou de votre été !

Samedi 8 août de 10h30 à 11h30 Atelier Zen en famille avec Super Sabine

Un dernier atelier pour se ressourcer avec Sabine avant la fermeture estivale de la bibliothèque. Un rendez-vous à ne pas manquer . .

Avenue Löwendal La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

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English :

Family Zen Workshop with Super Sabine

A magical and fun break for adults and children ages 3 and up. Yoga, storytime, relaxation—a cozy family activity for your little ones!

L’événement Matinées Zen • Ateliers Zen en famille La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN