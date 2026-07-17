Informations pratiques

La Ferté-Saint-Aubin

Exposition • Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-08-29

Du 29 août au 5 septembre Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois exposition de L’association pour la Connaissance et la Sauvegarde du patrimoine fertésien (ACSPF)

Du 29 août au 5 septembre Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois exposition de L’association pour la Connaissance et la Sauvegarde du patrimoine fertésien (ACSPF)

Une invitation à remonter le temps pour vous replonger avec délectation dans une reconstitution de la vie d’antan à La Ferté-Saint-Aubin grâce aux trésors d’objets et photographies collectés au fil des années par les membres de l’association ! .

Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr

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English :

August 29–September 5: %AB School Memories and Traditional Crafts %BB exhibition by the Association for the Knowledge and Preservation of Fertés Heritage (ACSPF)

L’événement Exposition • Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN