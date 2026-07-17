Exposition • Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois La Ferté-Saint-Aubin
samedi 29 août 2026 · La Ferté-Saint-Aubin
Informations pratiques
La Ferté-Saint-Aubin
Exposition • Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-08-29
Du 29 août au 5 septembre Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois exposition de L’association pour la Connaissance et la Sauvegarde du patrimoine fertésien (ACSPF)
Du 29 août au 5 septembre Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois exposition de L’association pour la Connaissance et la Sauvegarde du patrimoine fertésien (ACSPF)
Une invitation à remonter le temps pour vous replonger avec délectation dans une reconstitution de la vie d’antan à La Ferté-Saint-Aubin grâce aux trésors d’objets et photographies collectés au fil des années par les membres de l’association ! .
Rue Aristide Briand La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 76 63 27 bibliotheque@lafertesaintaubin.fr
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English :
August 29–September 5: %AB School Memories and Traditional Crafts %BB exhibition by the Association for the Knowledge and Preservation of Fertés Heritage (ACSPF)
L’événement Exposition • Souvenirs d’école et petits métiers d’autrefois La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-07-17 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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