Balades commentées de l’été • Visite de l’église Saint Aubin, Église Saint-Aubin, La Ferté-Saint-Aubin

Informations pratiques

Balades commentées de l’été • Visite de l’église Saint Aubin Samedi 19 septembre, 09h45 Église Saint-Aubin Loiret

Visite de l’église Saint-Aubin à La Ferté-Saint-Aubin

Durée : 1h30 | Gratuit

Rendez-vous devant l’église

Nombre de places limité (20 pers)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T09:45:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à La Ferté-Saint-Aubin.

Église Saint-Aubin La Ferté-Saint-Aubin, 45240 La Ferté-Saint-Aubin, France La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 36 99 45 59 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@ccportesdesologne.fr »}] Tour romane pouvant dater du 11e ou XIIe siècle. Les murs sont en moellons jusqu’au premier étage. Les blocages irréguliers de pierres et de briques dans les parties hautes semblent indiquer des réparations. Les assises régulières à la base des contreforts sont sans doute une restauration du 16e ou du XVIIe siècle. Aux étages des contreforts, les pierres mal appareillées et de diverses tailles sont probablement celles de la construction romane première. La tour est flanquée, au nord, d’une tourelle contenant un escalier en vis accédant aux cloches. Le portail de style flamboyant, en pierre moulurée, date du 15e ou du XVIe siècle. De chaque côté du portail et autour de l’horloge, le revêtement de pierres gravées enduites de ciment coloré est le résultat d’un essai d’ornementation, genre florentin, datant du XIXe siècle. L’étage des cloches s’ouvre par trois fenêtres à meneaux moulurés du XVIe siècle. La fenêtre ogivale au-dessus du portail a sans doute été ouverte postérieurement. La toiture en bâtière avec pignons d’ardoises, a sans doute remplacé une toiture pyramidale ou un gros clocher octogonal.

Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à La Ferté-Saint-Aubin.

©OT Portes de Sologne