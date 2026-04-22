Balades commentées de l’été • Visite de l’église Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin
Balades commentées de l’été • Visite de l’église Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin samedi 19 septembre 2026.
La Ferté-Saint-Aubin
Balades commentées de l’été • Visite de l’église Saint Aubin
La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:45:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à La Ferté-Saint-Aubin. Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme
02 36 99 45 59
Places limité
L’Office de Tourisme des Portes de Sologne vous invite à explorer les richesses locales à travers une série de visites guidées conviviales organisées tout l’été et jusqu’en septembre à La Ferté-Saint-Aubin.
Samedi 19 septembre 9h45
Visite de l’église Saint-Aubin à La Ferté-Saint-Aubin
⏱️ Durée 1h30 | Gratuit
Rendez-vous devant l’église
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Portes de Sologne
02 36 99 45 59
⚠️ Nombre de places limité
Pour ne rien manquer, consultez le programme complet des Balades commentées de l’été à l’Office de Tourisme des Portes de Sologne. Les visites à la Ferté-Saint-Aubin sont proposées en partenariat avec l’Association pour la Connaissance et la Sauvegarde du Patrimoine Fertésien. .
La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59 tourisme@ccportesdesologne.fr
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English :
The Office de Tourisme des Portes de Sologne invites you to explore the local treasures through a series of friendly guided tours organized throughout the summer and until September in La Ferté-Saint-Aubin. Reservations required at the Tourist Office
? 02 36 99 45 59
Limited places
L’événement Balades commentées de l’été • Visite de l’église Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin a été mis à jour le 2026-04-22 par OT LA FERTE-SAINT-AUBIN
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