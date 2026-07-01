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Des mots de passe faciles et en toute sécurité, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

mardi 15 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues

Des mots de passe faciles et en toute sécurité, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse
Adresse
Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues
Ville
13500 Martigues
Département
Bouches-du-Rhône
Tarif
gratuit sur inscription

Des mots de passe faciles et en toute sécurité Mardi 15 septembre, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00

Présentation

Choisissez et retenez un mot de passe effiace, découvrez l’utilisation des coffres-forts de mots de passe et d’autres solutions.

En savoir plus

Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.

Localisation

EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Nous verrons ensemble les bonnes pratiques à adopter pour gérer efficacement vos mots de passe. mot de passe sécuriser

Photo de Dan Nelson sur Unsplash

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