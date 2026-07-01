Des mots de passe faciles et en toute sécurité, EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse, Martigues
mardi 15 septembre 2026 · EPN - Maison de la Formation et de la Jeunesse · Martigues
Informations pratiques
Des mots de passe faciles et en toute sécurité Mardi 15 septembre, 14h00 EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Bouches-du-Rhône
gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T14:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00
Présentation
Choisissez et retenez un mot de passe effiace, découvrez l’utilisation des coffres-forts de mots de passe et d’autres solutions.
En savoir plus
Cette activité fait partie de l’ensemble des ateliers collectifs proposés par les Espaces Publics Numériques (EPN) de la ville de Martigues.
Ces ateliers vont vous permettre de découvrir dans la convivialité des outils et des usages numériques utiles en fonction de votre niveau.
Il s’agit d’ateliers collectifs encadrés par des médiateurs numériques.
- Nos espaces sont labellisés SUD LABS par la Région Sud Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
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- Inscription depuis https://logen.ville-martigues.fr
Localisation
EPN – Maison de la Formation et de la Jeunesse Quai Lucien Toulmond, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0442494598 https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/martigues-numerique/espaces-publics-numeriques [{« type »: « email », « value »: « epn@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 49 45 98 »}, {« type »: « link », « value »: « https://logen.ville-martigues.fr »}] [{« link »: « http://www.facebook.com/EPN.martigues »}, {« link »: « https://logen.ville-martigues.fr »}]
Nous verrons ensemble les bonnes pratiques à adopter pour gérer efficacement vos mots de passe. mot de passe sécuriser
Photo de Dan Nelson sur Unsplash
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