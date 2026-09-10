Des mots et des mets, Médiathèque Lisa Bresner, Nantes

Informations pratiques

Des mots et des mets Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Lisa Bresner Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Animé par l’association RAPI et l’agence littéraire Esoulan

Venez savourer des lectures gourmandes et surprenantes : l’agence littéraire Esou-lan et l’association Rapi ont concocté un moment à partager en toute convivialité. Des performances impromptues, des poèmes secrets cachés dans la médiathèque, des saveurs à découvrir le temps d’un goûter… De quoi vous mettre l’eau à la bouche !

Médiathèque Lisa Bresner 23 Boulevard Emile Romanet, 44100 Nantes, France Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire 0240415400 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-lisa-bresner Implantée dans le quartier de Bellevue, la médiathèque Lisa Bresner a ouvert ses portes en 2013. Des habitants ont participé à sa conception dans le cadre d’un atelier issu des conseils de quartier Bellevue-Chantenay et Dervallières-Zola. Réaménagée en 2023, elle offre des espaces conviviaux, comme le jardin attenant pour se détendre et lire en plein air. Tramway ligne 1 : arrêt Jamet.

Biblis en folie 2026

©ministère de la Culture