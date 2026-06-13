L’eau est là – Installation sonore pour 24 haut-parleurs – de Dominique Petitgand Square Jean-Baptiste Daviais Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-08-20 –

Gratuit : oui Tout public

Dans le cadre du Voyage à Nantes Le Square Daviais. Sous le square, le fleuve.Ici était la grève de la pointe de l’île Feydeau.Entourée autrefois par deux bras de la Loire, avec ses bains publics, puis son marché couvert.Dans les années 1930, on a tout comblé. Le sable a tout recouvert pour créer un jardin paysager. Dominique Petitgand crée des pièces sonores ; ce qu’il compose ne reconstitue pas le passé, il ouvre des brèches dans le présent.Pour le square Daviais, l’artiste a collecté des récits de Nantais : des souvenirs approximatifs, des sensations, des impressions fragmentaires plutôt que des archives précises. Ces bribes de paroles, rendues au présent de l’indicatif, forment le coeur d’un paysage sonore composite, intergénérationnel et mouvant autour de la « mémoire de l’eau », qui est à l’origine de l’œuvre. L’installation se déploie en plusieurs zones d’écoute, comme un paysage sonore en mouvement. Des éléments sonores et musicaux, des paroles et des ponctuations s’entrecroisent selon notre position. Il n’existe ni point central, ni parcours imposé. Cette mobilité de l’écoute fait de l’œuvre une forme ouverte, toujours changeante. Les silences, volontairement ménagés, laissent la rumeur de la ville reprendre sa place.L’œuvre n’a ni début ni fin. Elle tourne en boucle, comme l’eau ondule.Le titre agit comme une déclaration paradoxale : l’eau n’est plus donnée à voir, mais à entendre, à imaginer, telle une rêverie balnéaire au cœur de la ville. Installation du 4 juillet au 6 septembre 2026 – visible 7j/7, 24h sur 24 Bornes sonores activées de 10h à 19h + Visites flash 7j/7 à 12h, 16h30 et 18h30 – durée : 20-30 minutes, gratuit, sans réservation et dans la limite des places disponibles.

Square Jean-Baptiste Daviais Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 90 00 https://nature.metropole.nantes.fr https://www.levoyageanantes.fr/evenements/le-voyage-estival/



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