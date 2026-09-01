Des mots pas démodés SALLE DE LA MAIRIE Arnac-la-Poste
samedi 26 septembre 2026 · SALLE DE LA MAIRIE · Arnac-la-Poste
Informations pratiques
Arnac-la-Poste
Des mots pas démodés
SALLE DE LA MAIRIE 2 place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Haute-Vienne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 22:30:00
Date(s) :
2026-09-26
Venez retrouver les beaux textes de la chanson française avec Jean Luc LASVERGNAS au chant, Kiol, Grante, Faco et Nick à l’orchestre!
Ce sera un récital autour de Jean Ferrat, Barbara, Boris Vian, Jacques Brel, Boby Lapointe, Georges Brassens, Charles Aznavour, Les Frères Jacques, Serge Gainsbourg, Greame Allwright, Anne Sylvestre, Pierre Perret, Ricet Barrier, Joe Dassin… .
SALLE DE LA MAIRIE 2 place du Champ de Foire Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 29 99 01 arnac.amicale@orange.fr
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English : Des mots pas démodés
L’événement Des mots pas démodés Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-08-25 par Terres de Limousin