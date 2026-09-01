Des mots pas démodés SALLE DE LA MAIRIE Arnac-la-Poste

samedi 26 septembre 2026 · SALLE DE LA MAIRIE · Arnac-la-Poste

Informations pratiques

Arnac-la-Poste

Des mots pas démodés

SALLE DE LA MAIRIE 2 place du Champ de Foire Arnac-la-Poste Haute-Vienne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26 22:30:00

Date(s) :

2026-09-26

Venez retrouver les beaux textes de la chanson française avec Jean Luc LASVERGNAS au chant, Kiol, Grante, Faco et Nick à l’orchestre!

Ce sera un récital autour de Jean Ferrat, Barbara, Boris Vian, Jacques Brel, Boby Lapointe, Georges Brassens, Charles Aznavour, Les Frères Jacques, Serge Gainsbourg, Greame Allwright, Anne Sylvestre, Pierre Perret, Ricet Barrier, Joe Dassin… .

SALLE DE LA MAIRIE 2 place du Champ de Foire Arnac-la-Poste 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 29 99 01 arnac.amicale@orange.fr

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English : Des mots pas démodés

L’événement Des mots pas démodés Arnac-la-Poste a été mis à jour le 2026-08-25 par Terres de Limousin