Des mots qui lient Projection de courts métrages Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas
Informations pratiques
Bazas
Des mots qui lient Projection de courts métrages
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Projection du court-métrage + Temps d’échange et témoignages
La médiathèque vous invite à la projection du court-métrage
Les fins mots de l’espoir .
La diffusion sera suivie d’un temps d’échange chaleureux et de témoignages croisés autour des thématiques abordées dans le film.
Un moment d’écoute, de partage et de réflexion collective ouvert à toutes et tous.
Pour tout public. .
Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Des mots qui lient Projection de courts métrages
L’événement Des mots qui lient Projection de courts métrages Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Bazas (Gironde)
- Les p’tits bricolos Carte dépliante d’horreur Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas 28 août 2026
- Atelier de bricolage Harry Potter Le Polyèdre Bazas 28 août 2026
- Forum des Associations Bazas 5 septembre 2026
- Projection d’un film pour enfant Au fil de l’eau Le Polyèdre Bazas 5 septembre 2026
- Spectacle Polycontes Dans les près par la Cie Crim Bazas 8 septembre 2026