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Des mots qui lient Projection de courts métrages Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale Le Polyèdre · Bazas

Des mots qui lient Projection de courts métrages Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Médiathèque municipale Le Polyèdre
Adresse
17 Allées Saint-Sauveur
Ville
33430 Bazas
Département
Gironde
Tarif
Gratuit

Bazas

Des mots qui lient Projection de courts métrages

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 15:00:00
fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :
2026-10-03

Projection du court-métrage + Temps d’échange et témoignages

La médiathèque vous invite à la projection du court-métrage
Les fins mots de l’espoir .

La diffusion sera suivie d’un temps d’échange chaleureux et de témoignages croisés autour des thématiques abordées dans le film.

Un moment d’écoute, de partage et de réflexion collective ouvert à toutes et tous.

Pour tout public.   .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46  polyedre@ville-bazas.fr

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English : Des mots qui lient Projection de courts métrages

L’événement Des mots qui lient Projection de courts métrages Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud

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