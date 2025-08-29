Des mots qui lient Projection de courts métrages Médiathèque municipale Le Polyèdre Bazas

Informations pratiques

Bazas

Des mots qui lient Projection de courts métrages

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 15:00:00

fin : 2026-10-03 16:00:00

Date(s) :

2026-10-03

Projection du court-métrage + Temps d’échange et témoignages

La médiathèque vous invite à la projection du court-métrage

Les fins mots de l’espoir .

La diffusion sera suivie d’un temps d’échange chaleureux et de témoignages croisés autour des thématiques abordées dans le film.

Un moment d’écoute, de partage et de réflexion collective ouvert à toutes et tous.

Pour tout public. .

Médiathèque municipale Le Polyèdre 17 Allées Saint-Sauveur Bazas 33430 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 65 12 46 polyedre@ville-bazas.fr

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English : Des mots qui lient Projection de courts métrages

L’événement Des mots qui lient Projection de courts métrages Bazas a été mis à jour le 2026-08-22 par La Gironde du Sud