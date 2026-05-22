Des pixels dans le rétro Médiathèque de Pontarlier Pontarlier
Des pixels dans le rétro Médiathèque de Pontarlier Pontarlier samedi 20 juin 2026.
Pontarlier
Des pixels dans le rétro
Médiathèque de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20 17:00:00
Date(s) :
2026-06-20
Venez découvrir et vous amuser autour d’une sélection d’anciens jeux vidéo ! À partir de 10 ans. .
Médiathèque de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com
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English : Des pixels dans le rétro
L’événement Des pixels dans le rétro Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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