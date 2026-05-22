Des pixels dans le rétro Médiathèque de Pontarlier Pontarlier

Pontarlier

Des pixels dans le rétro

Médiathèque de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:00:00

fin : 2026-06-20 17:00:00

Date(s) :

2026-06-20

Venez découvrir et vous amuser autour d’une sélection d’anciens jeux vidéo ! À partir de 10 ans. .

Médiathèque de Pontarlier 2 Place d’Arçon Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 81 37 mediatheque@ville-pontarlier.com

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English : Des pixels dans le rétro

L’événement Des pixels dans le rétro Pontarlier a été mis à jour le 2026-05-19 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS