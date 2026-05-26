DES PLUMES SUR LE BITUME LA CAVE POÉSIE Toulouse
DES PLUMES SUR LE BITUME LA CAVE POÉSIE Toulouse samedi 6 juin 2026.
Toulouse
DES PLUMES SUR LE BITUME
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 14:00:00
fin : 2026-06-06 02:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Découvrez ce nouveau mini-festival de plein air de rap !
En partenariat avec l’association rouge, venez écouter un mélange de rap, hip-hop, cabaret bounce, pop, groove électro-acoustique, twerk et DJ Set.
En plus, des ateliers d’initiation au beatmaking, un open mic et une guinguette sont proposés.
Line Up Sun, DJ Mayday, Delixia and ze rap français, sqware & cutter le seul courage bébé, N!z, Loop sessions. .
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com
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English :
Discover this new open-air rap mini-festival!
L’événement DES PLUMES SUR LE BITUME Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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