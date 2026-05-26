DES PLUMES SUR LE BITUME LA CAVE POÉSIE Toulouse

Toulouse

DES PLUMES SUR LE BITUME

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:00:00

fin : 2026-06-06 02:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Découvrez ce nouveau mini-festival de plein air de rap !

En partenariat avec l’association rouge, venez écouter un mélange de rap, hip-hop, cabaret bounce, pop, groove électro-acoustique, twerk et DJ Set.

En plus, des ateliers d’initiation au beatmaking, un open mic et une guinguette sont proposés.

Line Up Sun, DJ Mayday, Delixia and ze rap français, sqware & cutter le seul courage bébé, N!z, Loop sessions. .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 23 62 00 contact@cave-poesie.com

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English :

Discover this new open-air rap mini-festival!

L’événement DES PLUMES SUR LE BITUME Toulouse a été mis à jour le 2026-05-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE