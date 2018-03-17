Des portraits toulousains 1888-1939, Bibliothèque d’études méridionales, Toulouse

Des portraits toulousains 1888-1939 Mardi 17 mars, 18h00 Bibliothèque d’études méridionales Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-17T18:00:00+01:00 – 2026-03-17T19:00:00+01:00

Fin : 2026-03-17T18:00:00+01:00 – 2026-03-17T19:00:00+01:00

Mardi 17 mars – 18h

Par Marie-Mayalen Idaretta, Master recherche mention “Histoire de l’art”

En 1888 et 1939, le portrait n’est pas seulement un genre artistique mais apparaît comme un véritable miroir des identités toulousaines, entre mémoire glorifiée, affirmation régionale et ambition républicaine. Si l’entre-deux-guerres voit le déclin économique de la noblesse et de la bourgeoisie, elle correspond aussi à une période d’exaltation artistique qui peine toutefois à s’imposer à Toulouse. Malgré cette situation, le portrait se modernise, de Marcel Lenoir à Georges Gaudion, des portraits institutionnels aux grandes fresques publiques, cette production repose sur un réseau d’artistes, d’institutions, de soutiens politiques et de presse étroitement imbriqués. Le portrait toulousain apparaît ainsi comme un phénomène artistique et social, marqué par les tensions entre aspirations régionales et ambitions nationales, et véritable outil de représentation d’un esprit du Midi cultivé et ouvert.

Bibliothèque d’Études Méridionales, 56 rue du Taur

Durée 1h – Entrée libre dans la limite des places disponibles

Bibliothèque d’études méridionales 56 rue du Taur Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Histoire(s) de jeunes chercheurs