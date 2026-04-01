Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît

Villiers-Saint-Benoît

Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français

Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 5, rue Paul-Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 16:00:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Conférence Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français présentée par Frédéric Dassas, Conservateur Général du Musée du Louvre. Conférence à 16h00. Place limitée. arrivée souhaitée 15 minutes avant. .

Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 5, rue Paul-Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français

L’événement Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-04-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)