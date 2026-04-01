Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît
Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît samedi 18 avril 2026.
Villiers-Saint-Benoît
Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français
Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 5, rue Paul-Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Conférence Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français présentée par Frédéric Dassas, Conservateur Général du Musée du Louvre. Conférence à 16h00. Place limitée. arrivée souhaitée 15 minutes avant. .
Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 5, rue Paul-Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05
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L’événement Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-04-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)