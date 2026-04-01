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Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît

Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye Villiers-Saint-Benoît samedi 18 avril 2026.

Lieu : Musée d'Art et d'Histoire de Puisaye

Adresse : 5, rue Paul-Huillard

Ville : 89130 Villiers-Saint-Benoît

Département : Yonne

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Villiers-Saint-Benoît

Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français

Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 5, rue Paul-Huillard Villiers-Saint-Benoît Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 16:00:00
fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Conférence Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français présentée par Frédéric Dassas, Conservateur Général du Musée du Louvre. Conférence à 16h00. Place limitée. arrivée souhaitée 15 minutes avant.   .

Musée d’Art et d’Histoire de Puisaye 5, rue Paul-Huillard Villiers-Saint-Benoît 89130 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 73 05 

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English : Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français

L’événement Des Princes de Condé au Baron de Rothschild … l’itinéraire étonnant d’un chef d’œuvre du mobilier Français Villiers-Saint-Benoît a été mis à jour le 2026-04-09 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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