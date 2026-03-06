Des quêtes dans ma bibliothèque, Bibliothèque Municipale Louise Michel, Villerupt

Informations pratiques

Des quêtes dans ma bibliothèque Samedi 3 octobre, 14h00 Bibliothèque Municipale Louise Michel Meurthe-et-Moselle

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Allez à la rencontre des cinq maîtres des éléments, ces anciens sages parcourent les rayons de la bibliothèque à la recherche des jeunes âmes valeureuses. Relevez leurs défis, passez leurs tests et prouvez votre valeur pour devenir les héros que vous êtes.

Bibliothèque Municipale Louise Michel 36A rue des Roses 54190 VILLERUPT Villerupt 54190 Meurthe-et-Moselle Grand Est 0382899040 https://bibliotheque-villerupt.c3rb.org/

Biblis en folie 2026

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