Des raisonnements déraisonnables, Le Grenier à sel, Avignon

Des raisonnements déraisonnables Samedi 23 mai, 16h30, 19h00 Le Grenier à sel Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:15:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Avec la visite guidée de l’exposition « Des raisonnements déraisonnables », découvrez les installations visuelles et sonores de Julien Prévieux. L’artiste explore la question du langage comme structure de pouvoir, en particulier à l’ère de l’intelligence artificielle.

Le Grenier à sel 2 Rue du Rempart Saint-lazare, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0432740531 https://legrenierasel-avignon.fr Inauguré en 2018 dans l’un des plus anciens bâtiments de la ville, le Grenier à sel propose une programmation pluridisciplinaire dans le champ des arts visuels et des arts vivants, au croisement des liens entre art, science et technologies.

Rythmée par des expositions, performances, résidences, spectacles, ateliers et rencontres, la programmation du Grenier à sel offre aux artistes, aux partenaires et aux publics une plateforme d’émotion et de réflexion, pour inventer et rêver le monde de demain.

L’ouverture au public dépend de la programmation. Parking gratuit à proximité : Parking des Italiens (10 minutes à pied ou navette gratuite CityZen jusqu’à la Place des Carmes) – Parking payant à proximité : Parking des Halles ou Parking du Palais des Papes.

Avec la visite guidée de l’exposition « Des raisonnements déraisonnables », découvrez les installations visuelles et sonores de Julien Prévieux. L’artiste explore la question du langage comme structure…

©Grenieràsel