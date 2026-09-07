Des Romains à Hermes : archéologie à la Cité d’Alésia, Mairie de Hermes, Hermes

Informations pratiques

Des Romains à Hermes : archéologie à la Cité d’Alésia Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie de Hermes Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Des Romains à Hermes : archéologie à la Cité d’Alésia

Venez découvrir les dernières actualités sur l’origine romaine de Hermes, et dialoguer avec un archéologue !

Grâce à une fouille archéologique réalisée en 2025 à la Cité d’Alésia, on en sait plus sur le passé romain de la ville. Sillonné par des rues, organisé en terrasses, c’est tout un quartier qui a émergé du sol, avec de l’artisanat du métal, des fours à chaux, du séchage de grains.

Les résultats seront présentés par Pierre Cargouët, l’archéologue d’Archeodunum ayant dirigé la fouille.

Mairie de Hermes 17 Rue du 11 Novembre, 60370 Hermes Hermes 60370 Oise Hauts-de-France 03 44 07 50 06

Des Romains à Hermes : archéologie à la Cité d’Alésia

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