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Des Romains à Hermes : archéologie à la Cité d’Alésia, Mairie de Hermes, Hermes

samedi 19 septembre 2026 · Mairie de Hermes · Hermes

Des Romains à Hermes : archéologie à la Cité d’Alésia, Mairie de Hermes, Hermes

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Mairie de Hermes
Adresse
17 Rue du 11 Novembre, 60370 Hermes
Ville
60370 Hermes
Département
Oise

Des Romains à Hermes : archéologie à la Cité d’Alésia Samedi 19 septembre, 15h00 Mairie de Hermes Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Des Romains à Hermes : archéologie à la Cité d’Alésia

Venez découvrir les dernières actualités sur l’origine romaine de Hermes, et dialoguer avec un archéologue !
Grâce à une fouille archéologique réalisée en 2025 à la Cité d’Alésia, on en sait plus sur le passé romain de la ville. Sillonné par des rues, organisé en terrasses, c’est tout un quartier qui a émergé du sol, avec de l’artisanat du métal, des fours à chaux, du séchage de grains.
Les résultats seront présentés par Pierre Cargouët, l’archéologue d’Archeodunum ayant dirigé la fouille.

Mairie de Hermes 17 Rue du 11 Novembre, 60370 Hermes Hermes 60370 Oise Hauts-de-France 03 44 07 50 06
Des Romains à Hermes : archéologie à la Cité d’Alésia

© Archeodunum SAS

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