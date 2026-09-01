Des romans à Romans Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Des romans à Romans

Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Venez nombreux pour découvrir les auteurs de la maison d’édition de Romans du Flair ! Découvrez des livres pour grands et petits et de tous les genres, il y en aura pour tous les goûts !

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Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 50 contact@editionsduflair.fr

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English :

Come out in large numbers to meet the authors from the publishing house Romans du Flair! Discover books for all ages and in every genre—there’s something for everyone!

L’événement Des romans à Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-14 par Valence Romans Tourisme