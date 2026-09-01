Des romans à Romans Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère
samedi 12 septembre 2026 · Cité de la Chaussure · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Des romans à Romans
Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Venez nombreux pour découvrir les auteurs de la maison d’édition de Romans du Flair ! Découvrez des livres pour grands et petits et de tous les genres, il y en aura pour tous les goûts !
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Cité de la Chaussure 36 Place Jean Jaurès Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 50 contact@editionsduflair.fr
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English :
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L’événement Des romans à Romans Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-14 par Valence Romans Tourisme
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