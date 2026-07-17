Des roses et des violettes KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

Des roses et des violettes

Vendredi 16 octobre 2026 à partir de 19h. KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 19:00:00

fin : 2026-10-16

Date(s) :

2026-10-16

En solo et en intime complicité avec Matthieu Hocquemiller, Violette Guillarme partage une réflexion autour de la santé mentale et du soin.

Cette performance retrace le parcours de mère de Violette Guillarme face à la prise en charge médicale de sa fille et tisse un récit entre vulnérabilités personnelles et sociales. L’expérience des hospitalisations fut glaçante, loin du soin que nous aurions attendu et mérité.









Nous nous sommes retrouvées confrontées à une politique punitive de maltraitance une médecine anachronique qui semblait sortie d’un placard du dix-neuvième siècle quand un ordre patriarcal et sadique entendait corriger le corps des femmes. L’envie est venue de créer à partir de cette expérience concrète, d’en faire quelque chose qui déborde du réel, de faire quelque chose de collectif à partir de nos intimités meurtries.









Des Roses et des Violettes met en mot et en performance le besoin de réparation, comme une célébration de la vulnérabilité et de la fragile beauté d’être en vie. De cette beauté qui fait de nous des êtres du lien les liens à nous, entre nous, des liens à nos corps, aux femmes qui nous ont précédées, aux fantômes qui nous hantent comme à ceux qui nous soignent.









Distribution

Conception, chorégraphie et scénographie Violette Guillarme et Matthieu Hocquemilller

texte Violette Guillarme, Lily-Rose Zamboni et Matthieu Hocquemilller

interprétation Violette Guillarme .

KLAP Maison pour la Danse Kelemenis & Cie 5 avenue Rostand Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Performing solo and in close collaboration with Matthieu Hocquemiller, Violette Guillarme shares her reflections on mental health and care.

L’événement Des roses et des violettes Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-17 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille