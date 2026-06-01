Des Rutènes indépendants à la romanisation, Mauriac, Saint-Laurent-de-Lévézou

Des Rutènes indépendants à la romanisation Samedi 13 juin, 09h00 Mauriac Aveyron

gratuité pour les adhérents de l’A.S.E.S., participation libre pour les non-adhérents

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T09:00:00+02:00 – 2026-06-13T16:30:00+02:00

Rando-Conférence de l’A.S.E.S.

Des Rutènes indépendants à la romanisation

L’Association pour la Sauvegarde de l’Église de Saint-Symphorien vous propose une randonnée commentée sur le thème : « Des Rutènes indépendants à la romanisation».

Départ du parking de la salle des fêtes du village de Mauriac à 9 heures (organisation d’un covoiturage)

Tout au long du parcours, vous découvrirez avec votre guide, Rémi Azémar, deux sites emblématiques du territoire, tels que :

– Le Mont Seigne

– Le sanctuaire gallo-romain des Basiols

Cette randonnée de difficulté moyenne (une dizaine de kilomètres, avec un dénivelé de 220m sur un chemin en pente douce et régulière) ne présente pas de difficulté particulière car elle emprunte des routes départementales et des chemins de terre agricoles et forestiers, mais de bonnes chaussures de marche sont nécessaires.

Prévoir un repas à tirer du sac et de l’eau.

Mauriac 12620 SAINT-LAURENT-DE-LEVEZOU Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie

Rando-Conférence de l’A.S.E.S.

© Jacquie Azémar