Permaculture au jardin d’Aromatiques, Naturellement Simples, Saint-Laurent-de-Lévézou

Permaculture au jardin d’Aromatiques Dimanche 7 juin, 10h00 Naturellement Simples Aveyron

4€ l’entrée au jardin (gratuit pour les moins de 12 ans).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, Naturellement Simples propose une immersion dans leur magnifique jardin autour du thème 2026 : la vue. Observez la faune si riche dans la mare naturelle, admirez la spirale d’aromatiques, émerveillez-vous dans la serre-dôme, contemplez le potager mandala, caressez du regard la belle Molly, le cheval de trait de la ferme et scrutez les différentes espèces de plantes au jardin botanique. Vous êtes les bienvenus seul, en famille ou entre amis. De nombreux bancs vous permettrons un moment de contemplation au son des oiseaux. Le jardin est si beau à cette saison !

Des visites commentées sont proposées tout au long de la journée. Elles offrent des clés de lecture accessibles à tous, mêlant approche sensible et compréhension des équilibres agroécologiques : organisation des cultures, diversité végétale, interactions entre espèces, place de l’humain dans cet écosystème. Des temps de déambulation libre permettent également à chacun de s’approprier le lieu à son rythme, d’explorer différents points de vue et de vivre une expérience personnelle du jardin.

Naturellement Simples Lieu-dit Le Cayla, 12620 Saint-Laurent-de-Lévézou Saint-Laurent-de-Lévézou 12620 Aveyron Occitanie 0680893301 http://www.naturellementsimples.com http://www.facebook.com/naturellement.simples/ Naturellement Simples est un lieu atypique situé à 20 minutes de Millau, entre Saint-Beauzély et Saint-Léons, à proximité de Micropolis. Depuis 2004, la permaculture y est pratiquée avec passion par Séverine et Charles Pioffet, paysans-herboristes spécialisés dans la culture de plantes aromatiques et médicinales.

Cette micro-ferme, riche de plus de 600 espèces végétales, accueille un public curieux de découvrir les mystères des plantes et la richesse de la biodiversité cultivée.

Au fil de la visite, découvrez de nombreux aménagements et expérimentations autour du jardinage écologique : serre-dôme, mare naturelle, pergola autoportée, serre bioclimatique, potager mandala, traction animale avec cheval, spirale d’aromatiques, serre enterrée de type walipini, cultures en bacs ou encore jardin-forêt.

Un lieu inspirant, propice à la découverte, à l’échange et à l’éveil des curiosités autour du vivant. Accès : Véhicule personnel. Parking sur place. Prévoir chaussures adaptées, animaux non admis sur le lieu.

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins, Naturellement Simples propose une immersion dans leur magnifique jardin autour du thème 2026 : la vue. Observez la faune si riche dans la mare naturelle, la…

©severinepioffet