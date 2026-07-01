Des Sorcières comme les autres, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Des Sorcières comme les autres Jeudi 20 mai 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 13€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T22:00:00+02:00

Fin : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T22:00:00+02:00

Chanteuse, autrice et compositrice, Anne Sylvestre a inspiré et encouragé de nombreuses artistes de la scène actuelle. Par son verbe et ses positions, elle a dessiné de nouvelles rives féminines, élargissant l’horizon de la chanson francophone pour lui donner ses lettres plurielles, originales et insolentes. Cette création, en mêlant son répertoire à celui de ces cinq autrices, interprètes et compositrices, se fait le reflet de ce qu’Anne Sylvestre a su leur insuffler. De la tendresse à la force, la rencontre de ces univers fait résonner son chant au creux de leurs rimes et les réunis quelque part entre ses bras. En frangines.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Cinq autrices, interprètes et compositrices croisent leurs répertoires avec celui d’Anne Sylvestre. Un spectacle teinté de force et de tendresse.

Zizounaï