Des Sorcières comme les autres, Salle Paul-Fort, Nantes
jeudi 20 mai 2027 · Salle Paul-Fort · Nantes
Informations pratiques
Des Sorcières comme les autres Jeudi 20 mai 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique
de 13€ à 18€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T22:00:00+02:00
Fin : 2027-05-20T20:30:00+02:00 – 2027-05-20T22:00:00+02:00
Chanteuse, autrice et compositrice, Anne Sylvestre a inspiré et encouragé de nombreuses artistes de la scène actuelle. Par son verbe et ses positions, elle a dessiné de nouvelles rives féminines, élargissant l’horizon de la chanson francophone pour lui donner ses lettres plurielles, originales et insolentes. Cette création, en mêlant son répertoire à celui de ces cinq autrices, interprètes et compositrices, se fait le reflet de ce qu’Anne Sylvestre a su leur insuffler. De la tendresse à la force, la rencontre de ces univers fait résonner son chant au creux de leurs rimes et les réunis quelque part entre ses bras. En frangines.
Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]
Cinq autrices, interprètes et compositrices croisent leurs répertoires avec celui d’Anne Sylvestre. Un spectacle teinté de force et de tendresse.
Zizounaï
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