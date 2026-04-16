Des volants pour un souffle Sundhouse
Des volants pour un souffle Sundhouse samedi 23 mai 2026.
Sundhouse
Des volants pour un souffle
rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 21:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Journée de mobilisation au profit de l’association ‘Vaincre la mucoviscidose’ à laquelle tous les bénéfices sont reversés. Petite restauration, tombolas, animations,…
5 terrains de badminton seront disponibles. Don minimum ou davantage, selon votre envie vous permettra de jouter pendant 1h. animations, restauration, tombolas. .
rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 13 sundbadmuco@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Day of mobilization in aid of the association ‘Vaincre la mucoviscidose’, to which all profits are donated. Snacks, tombolas, entertainment…
L’événement Des volants pour un souffle Sundhouse a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Grand Ried
À voir aussi à Sundhouse (Bas-Rhin)
- Fête de la bière Sundhouse 30 avril 2026
- Marche du terroir Sundhouse 6 juin 2026
- Rassemblement Porsche Club PPA Sundhouse 7 juin 2026
- Ried’n’Run Sundhouse 14 juin 2026
- Fête de la musique Sundhouse 21 juin 2026