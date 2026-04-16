Sundhouse

Des volants pour un souffle

rue du Stade Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 21:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Journée de mobilisation au profit de l’association ‘Vaincre la mucoviscidose’ à laquelle tous les bénéfices sont reversés. Petite restauration, tombolas, animations,…

5 terrains de badminton seront disponibles. Don minimum ou davantage, selon votre envie vous permettra de jouter pendant 1h. animations, restauration, tombolas. .

rue du Stade Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 13 sundbadmuco@hotmail.com

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English :

Day of mobilization in aid of the association ‘Vaincre la mucoviscidose’, to which all profits are donated. Snacks, tombolas, entertainment…

L’événement Des volants pour un souffle Sundhouse a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Grand Ried