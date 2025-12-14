Fête de la musique Sundhouse
Fête de la musique Sundhouse dimanche 21 juin 2026.
Fête de la musique
1 place Crinoline Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-06-21
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
L’animation musicale est proposée par la Musique Harmonie et la Fanfare, les écoliers. Buvette et petite restauration. Autres animations dans les cafés et restaurants du village. .
1 place Crinoline Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 85 20 13 commune-sundhouse@wanadoo.fr
English :
L’événement Fête de la musique Sundhouse a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Grand Ried