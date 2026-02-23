Marche du terroir Sundhouse
Marche du terroir Sundhouse samedi 6 juin 2026.
Marche gourmande qui vous permet d’allier gastronomie et balade découverte du territoire.
Parcours de 7 km à travers les champs de Sundhouse ponctué de pause gourmande
Menu bretzel sup eau riesling burger alsacien froamge dessert .
Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 89 51 47 21 sylvain.grosshans@gmail.com
English :
A gourmet walk that allows you to combine gastronomy with a walk to discover the territory.
L’événement Marche du terroir Sundhouse a été mis à jour le 2026-02-23 par Office de tourisme du Grand Ried