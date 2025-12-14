Rassemblement Porsche Club PPA Sundhouse
Rassemblement Porsche Club PPA Sundhouse dimanche 7 juin 2026.
Rassemblement Porsche Club PPA
Rue du collège Sundhouse Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : Dimanche 2026-06-07
Début : Dimanche 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Venez découvrir nos magnifiques voitures, des plus anciennes aux plus récentes et profitez de cette superbe journée de convivialité.
Une restauration, buvette et glaces seront mis à votre disposition pour en profiter pleinement. .
Rue du collège Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 63 52 64 PorschePassionAlsace@free.fr
L’événement Rassemblement Porsche Club PPA Sundhouse a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Grand Ried