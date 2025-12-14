Rassemblement Porsche Club PPA

Rue du collège Sundhouse Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Venez découvrir nos magnifiques voitures, des plus anciennes aux plus récentes et profitez de cette superbe journée de convivialité.

Une restauration, buvette et glaces seront mis à votre disposition pour en profiter pleinement. .

Rue du collège Sundhouse 67920 Bas-Rhin Grand Est +33 6 73 63 52 64 PorschePassionAlsace@free.fr

English :

L’événement Rassemblement Porsche Club PPA Sundhouse a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme du Grand Ried