“Descends, on mange !” Dalle Kennedy Rennes Vendredi 26 juin, 18h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit et ouvert à tou·te·s !

Buffet participatif à la sauce villejeannaise

Organisation d’un grand banquet participatif sur la dalle Kennedy, le vendredi 26 juin de 18 h à 22 h. La règle est simple : venez à partir de 18h avec un plat à partager (sucré, salé, fait maison ou acheté avec amour) pour profiter ensemble d’un grand buffet collectif dans une ambiance conviviale et festive !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-26T18:00:00.000+02:00

Fin : 2026-06-26T22:00:00.000+02:00

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Dalle Kennedy kennedy Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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