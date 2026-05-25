Descente de caisses à savon La Couronne
Descente de caisses à savon La Couronne dimanche 28 juin 2026.
La Couronne
Descente de caisses à savon
Lieu dit La Contrie La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
Organisé par La Coronellade, cet événement festif en semi-nocturne réunira petits et grands autour d’une course originale et spectaculaire de caisses à savon décorées et fabriquées avec créativité.
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Lieu dit La Contrie La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 30 43 98
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English :
Organized by La Coronellade, this festive semi-nocturnal event will bring together young and old for an original and spectacular race of creatively crafted and decorated soapboxes.
L’événement Descente de caisses à savon La Couronne a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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