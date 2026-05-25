La Couronne

Descente de caisses à savon

Lieu dit La Contrie La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-28

Organisé par La Coronellade, cet événement festif en semi-nocturne réunira petits et grands autour d’une course originale et spectaculaire de caisses à savon décorées et fabriquées avec créativité.

.

Lieu dit La Contrie La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 30 43 98

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Organized by La Coronellade, this festive semi-nocturnal event will bring together young and old for an original and spectacular race of creatively crafted and decorated soapboxes.

L’événement Descente de caisses à savon La Couronne a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême