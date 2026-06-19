La Couronne

Portes ouvertes résidence étudiante Ekolia

558 route de la Croix du Milieu La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 09:00:00

fin : 2026-06-27 12:00:00

Date(s) :

2026-06-27

EKOLIA, la première résidence hôtelière à vocation sociale de Charente, organise une nouvelle matinée portes ouvertes le samedi 27 juin, de 9h à 12h.

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558 route de la Croix du Milieu La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 59 19 contact@ekoliahotel.fr

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English :

EKOLIA, Charente’s first social housing residence, is hosting another open house on Saturday, June 27, from 9 a.m. to 12 p.m.

L’événement Portes ouvertes résidence étudiante Ekolia La Couronne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême