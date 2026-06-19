Portes ouvertes résidence étudiante Ekolia La Couronne
Portes ouvertes résidence étudiante Ekolia La Couronne samedi 27 juin 2026.
La Couronne
Portes ouvertes résidence étudiante Ekolia
558 route de la Croix du Milieu La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 09:00:00
fin : 2026-06-27 12:00:00
Date(s) :
2026-06-27
EKOLIA, la première résidence hôtelière à vocation sociale de Charente, organise une nouvelle matinée portes ouvertes le samedi 27 juin, de 9h à 12h.
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558 route de la Croix du Milieu La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 59 19 contact@ekoliahotel.fr
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English :
EKOLIA, Charente’s first social housing residence, is hosting another open house on Saturday, June 27, from 9 a.m. to 12 p.m.
L’événement Portes ouvertes résidence étudiante Ekolia La Couronne a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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