Fêtes de la Saint-Jean La Couronne
Fêtes de la Saint-Jean La Couronne vendredi 19 juin 2026.
La Couronne
Fêtes de la Saint-Jean
Abbaye Notre-Dame de La Couronne La Couronne Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-19
Trois jours de festivités, de musique, de spectacles, de rires et de partage, en famille ou entre ami·es vous attendent à La Couronne à l’occasion des traditionnelles Fêtes de la Saint-Jean.
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Abbaye Notre-Dame de La Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11
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English :
Three days of festivities, music, shows, laughter and sharing with family and friends await you in La Couronne for the traditional Fêtes de la Saint-Jean.
L’événement Fêtes de la Saint-Jean La Couronne a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême
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