La Couronne

Fêtes de la Saint-Jean

Abbaye Notre-Dame de La Couronne La Couronne Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-19

Trois jours de festivités, de musique, de spectacles, de rires et de partage, en famille ou entre ami·es vous attendent à La Couronne à l’occasion des traditionnelles Fêtes de la Saint-Jean.

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Abbaye Notre-Dame de La Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 67 28 11

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English :

Three days of festivities, music, shows, laughter and sharing with family and friends await you in La Couronne for the traditional Fêtes de la Saint-Jean.

L’événement Fêtes de la Saint-Jean La Couronne a été mis à jour le 2026-05-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême