Descente en rappel Saint-Front-sur-Lémance
Descente en rappel Saint-Front-sur-Lémance jeudi 20 août 2026.
Saint-Front-sur-Lémance
Descente en rappel
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Descendez du haut du donjon jusque dans les fossés, 40 mètres plus bas.
A partir de 17h. Dès 8 ans.
Réservation obligatoire. .
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr
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English : Descente en rappel
L’événement Descente en rappel Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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