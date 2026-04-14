Saint-Front-sur-Lémance

Murder Party

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 20:30:00

fin : 2026-08-11 23:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Enquête nocturne.

Un meurtre a été commis au Château de Bonaguil…Venez nous aider à enquêter pour découvrir le ou les coupables (2 scénarios différents)

A partir de 13 ans Durée 1h45 environ

Réservation obligatoire. .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr

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English : Murder Party

L’événement Murder Party Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne