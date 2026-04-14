Les Ateliers du Moyen-Age Saint-Front-sur-Lémance
Les Ateliers du Moyen-Age Saint-Front-sur-Lémance jeudi 13 août 2026.
Saint-Front-sur-Lémance
Les Ateliers du Moyen-Age
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 10:30:00
fin : 2026-08-13 17:30:00
Date(s) :
2026-08-13
Calligraphie: Initiez-vous à l’art de l’écriture au calame.
Forge et plantes médicinales: Les plantes utilisées au Moyen-Age pour guérir n’auront plus de secrets pour vous (le chaudron des Flor-ys). Vous pourrez également découvrir le travail de la forge (La Farga Catar).
Tir à l’arc: Venez vous essayez au tir à l’arc avec des arcs modernes (LCS Nature Evasion). .
Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71 accueil@bonaguil.fr
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English : Les Ateliers du Moyen-Age
L’événement Les Ateliers du Moyen-Age Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne
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