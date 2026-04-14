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Nocturne Saint-Front-sur-Lémance

Nocturne Saint-Front-sur-Lémance mercredi 12 août 2026.

Adresse : Château de Bonaguil

Ville : 47500 Saint-Front-sur-Lémance

Département : Lot-et-Garonne

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Saint-Front-sur-Lémance

Nocturne

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 22:30:00

Date(s) :
2026-08-12

Ouverture jusqu’à 22h30 pour une expérience unique de visite nocturne.
Coucher de soleil depuis le donjon.   .

Château de Bonaguil Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 90 71  accueil@bonaguil.fr

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English : Nocturne

L’événement Nocturne Saint-Front-sur-Lémance a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Vallée du Lot et Garonne

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