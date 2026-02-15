Design Parade, 10e Festival International d’Architecture d’intérieur et 20ème festival de Design d’objets Montée Noailles Hyères

Design Parade, 10e Festival International d’Architecture d’intérieur et 20ème festival de Design d’objets

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-28

Exposition des 10 jeunes architectes d’intérieur, finalistes du Festival Design Parade Hyères, évènement annuel d’envergure proposé par la Villa Noailles. Le travail des designers consiste à réaliser la pièce de leur rêve.

Montée Noailles Centre-ville Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 98 08 01 98

English : Design Parade, 10th International Festival of Interior Architecture and 20th Object Design Festival

Exhibition of 10 young interior designers, finalists in the Design Parade Hyères Festival, a major annual event organized by Villa Noailles. The designers’ job is to create the room of their dreams.

