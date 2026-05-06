Désinformation et démocratie : Décrypter, comprendre, agir Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 16:00 –

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

Avec Emmanuel Lebrun-Damiens – Directeur de la communication et de la presse au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Julien Giry – Docteur en sciences politiques à l’Université de Tours, Karine Daniel – Sénatrice, Présidente de la Fédération française des Maisons de l’Europe et de la Maison de l’Europe de NantesCette rencontre proposera un éclairage croisé pour mieux comprendre les mécanismes de la désinformation, les ressorts de la manipulation de l’information, et les interférences avec le débat public. Le rôle des institutions publiques et de l’Europe dans la protection de nos démocraties sera au cœur des échanges.Evénement proposé par la Maison de l’Europe en partenariat avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr



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