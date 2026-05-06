Désinformation et démocratie : Décrypter, comprendre, agir Cosmopolis Nantes
Désinformation et démocratie : Décrypter, comprendre, agir Cosmopolis Nantes samedi 23 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-23 16:00 –
Gratuit : oui Adulte, Etudiant
Avec Emmanuel Lebrun-Damiens – Directeur de la communication et de la presse au ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Julien Giry – Docteur en sciences politiques à l’Université de Tours, Karine Daniel – Sénatrice, Présidente de la Fédération française des Maisons de l’Europe et de la Maison de l’Europe de NantesCette rencontre proposera un éclairage croisé pour mieux comprendre les mécanismes de la désinformation, les ressorts de la manipulation de l’information, et les interférences avec le débat public. Le rôle des institutions publiques et de l’Europe dans la protection de nos démocraties sera au cœur des échanges.Evénement proposé par la Maison de l’Europe en partenariat avec le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères
Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr
Afficher la carte du lieu Cosmopolis et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Permanences jardin, Médiathèque Luce Courville, Nantes 6 mai 2026
- Rendez-vous au jardin Chêne des anglais, Jardin chêne des anglais, Nantes 6 mai 2026
- Tous à la ferme et marché, Ferme des dervallières, Nantes 6 mai 2026
- Immersion dans l’orchestre, Conservatoire de Nantes, Nantes 6 mai 2026
- Peinture végétale, encres potagères, Bibliothèque Erdre-Batignolles, Nantes 6 mai 2026