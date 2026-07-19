Informations pratiques

Saou

Désirs des Arts saison 2

Dans les ateliers d’art du village Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-12 10:00:00

fin : 2026-12-13 19:00:00

Date(s) :

2026-12-12

Suivez le chemin de galets rouges des artistes et artisans d’art vous ouvrent leurs ateliers. Entre passion, savoir-faire et convivialité, découvrez des créations uniques, façonnées à la main avec amour et authenticité.

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Dans les ateliers d’art du village Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@desirsdesarts.com

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English :

Follow the red pebble path: artists and artisans open their workshops to you. Combining passion, expertise, and friendliness, discover unique creations, lovingly handcrafted with authenticity.

L’événement Désirs des Arts saison 2 Saou a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme