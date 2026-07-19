Désirs des Arts saison 2 Saou
samedi 12 décembre 2026 · Saou
Informations pratiques
Saou
Désirs des Arts saison 2
Dans les ateliers d’art du village Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12 10:00:00
fin : 2026-12-13 19:00:00
Date(s) :
2026-12-12
Suivez le chemin de galets rouges des artistes et artisans d’art vous ouvrent leurs ateliers. Entre passion, savoir-faire et convivialité, découvrez des créations uniques, façonnées à la main avec amour et authenticité.
.
Dans les ateliers d’art du village Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@desirsdesarts.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Follow the red pebble path: artists and artisans open their workshops to you. Combining passion, expertise, and friendliness, discover unique creations, lovingly handcrafted with authenticity.
L’événement Désirs des Arts saison 2 Saou a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
À voir aussi à Saou (Drôme)
- Fête du Picodon et autres fromages de chèvre Saou 19 juillet 2026
- Balade contée forêt de Saoû Saou 22 juillet 2026
- Nouvelles du conte Contes au Marché… Saoû Saou 1 août 2026
- Balade contée forêt de Saoû Saou 5 août 2026
- Exposition participative, Auberge des dauphins, Saou 19 septembre 2026