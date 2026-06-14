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Despechadas Cosmopolis Nantes

Despechadas Cosmopolis Nantes

Despechadas Cosmopolis Nantes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Cosmopolis

Adresse : 18 Rue Scribe

Ville : 44000 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 19:30

Tarif : Tarif : 5€ / Entrée dans la limite des places disponibles

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-19 19:30 –
Gratuit : non Tarif : 5€ / Entrée dans la limite des places disponibles Tout public 

Connaissez-vous les Despechadas nights ? Des soirées karaoké autour du répertoire latino-américain de chansons de rupture et de cœur.BRILLOS vous propose une soirée unique sous le signe de l’amour perdu.Le concept ? on crie, on chante les grands classiques du désamour latino et on se défoule ensemble.L’inspiration : le Mexique et la passion vibrante de l’Amérique Latine Bar et restauration sur place Cet événement est proposé dans le cadre de Brillos, les cultures queer en Amérique latine hispanophone**, à découvrir du 6 juin au 12 juillet 2026 à l’Espace Cosmopolis.**

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000
02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr


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